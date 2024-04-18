Меликов: задержание главы МЧС Чечни не отразится на отношениях регионов

Инцидент с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзель» в Дагестане не отразится на отношениях двух регионов, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

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По его словам, произошедшее требует внимательного и детального анализа. Меликов отметил, что инцидент произошел на федеральном КПП, которые не находится в ведении дагестанских правоохранителей.

«Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», - добавил глава региона.

Инцидент с Цакаевым произошел 17 апреля. Несколько сотрудников полиции вытащили министра из салона автомобиля и положили на землю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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