Меликов: задержание главы МЧС Чечни не отразится на отношениях регионов

По его словам, произошедшее требует внимательного и детального анализа. Меликов отметил, что инцидент произошел на федеральном КПП, которые не находится в ведении дагестанских правоохранителей.

«Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», - добавил глава региона.

Инцидент с Цакаевым произошел 17 апреля. Несколько сотрудников полиции вытащили министра из салона автомобиля и положили на землю, передает «Радиоточка НСН».

