Председатель КНР встретится с Путиным и другими приглашенными на Олимпиаду мировыми лидерами

«Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, проведет приветственный банкет для прибывших в Китай для участия в церемонии открытия Игр иностранных глав государств, глав правительств, членов королевских семей, а также руководителей международных организаций. Кроме того, проведет соответствующие двусторонние мероприятия», — приводит сообщение министерства ТАСС.

Ожидается, что в Пекин прибудут президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, Сингапура, Эквадора. Также планируются визиты премьер-министров Пакистана, Монголии, Папуа - Новой Гвинеи, председателя совета министров Боснии и Герцеговины, председателя Национального собрания Кореи, заместителя премьер-министра Азербайджана.

Кроме того, в Пекин были приглашены наследные принцы Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, князь Монако Альбер II, король Камбоджи Нородом Сиамони, принцесса Таиланда.

Также ожидается прибытие в КНР главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя Генассамблеи организации Абдуллы Шахида, главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

