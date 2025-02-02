Председатель Госдумы Володин прибыл с официальным визитом в Индию
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Республику Индия. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Визит в Нью-Дели направлен на развитие российско-индийского партнёрства в экономике, технологиях, образовании и культурной сфере. В составе делегации, в том числе, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Комитета по культуре Ольга Казакова, говорится в сообщении.
Планируются переговоры Володина с индийским руководством и посещение обеих палат парламента республики.
Последний официальный визит делегации Госдумы во главе с председателем в Индию состоялся в декабре 2018 года.
Визит Володина в Индию, который должен был состояться в первых числах декабря 2024 года, был отложен из-за положительного результата теста на коронавирус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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