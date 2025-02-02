Председатель Госдумы Володин прибыл с официальным визитом в Индию

Визит в Нью-Дели направлен на развитие российско-индийского партнёрства в экономике, технологиях, образовании и культурной сфере. В составе делегации, в том числе, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Комитета по культуре Ольга Казакова, говорится в сообщении.

Планируются переговоры Володина с индийским руководством и посещение обеих палат парламента республики.

Последний официальный визит делегации Госдумы во главе с председателем в Индию состоялся в декабре 2018 года.

Визит Володина в Индию, который должен был состояться в первых числах декабря 2024 года, был отложен из-за положительного результата теста на коронавирус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

