Спикер Госдумы Вячеслав Володин сдал положительный тест на COVID
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес визит в Индию после положительного теста на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
Володин сдал тест на коронавирус в конце прошлой недели. Помимо визита в Индию, он также не сможет присутствовать на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое запланировано в Минске. По информации пресс-службы, спикер временно перешёл на дистанционный режим работы.
Согласно данным оперативного штаба, с 25 ноября по 1 декабря в России было госпитализировано 2 758 человек с COVID-19, что на 7,7% больше по сравнению с предыдущей неделей.
За тот же период выздоровели 28 536 пациентов, рост составил 13,4%. За неделю зарегистрировано 61 летальный случай, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru