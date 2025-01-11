Володин встретился с Мадуро после его инаугурации

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин и президент Венесуэлы Николас Мадуро встретились в Каракасе. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

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Ранее Володин посетил торжественную церемонию инаугурации Мадуро. Политик был избран президентом республики до 2031 года.

Спикер Думы представлял Россию на инаугурации и передал венесуэльскому лидеру поздравления со вступлением в должность от российского президента Владимира Путина.

В ходе встречи Володин и Мадуро обсудили развитие отношений России и Венесуэлы, в частности, на парламентском уровне.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Николас МадуроВенесуэлаВячеслав Володин

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