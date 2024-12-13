«Предпосылок нет»: Песков ответил на вопрос о переговорах по Украине

Отвечая на соответствующий вопрос, он пояснил, что это связано с отсутствием какой-либо инициативы со стороны Киева.

«От переговоров уклоняется, их исключает украинская сторона», - заключил представитель Кремля.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал признавать, что Киеву пора приступить к переговорам с Россией, сообщает RT.

