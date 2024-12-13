«Предпосылок нет»: Песков ответил на вопрос о переговорах по Украине
13 декабря 202413:07
Предпосылок для переговоров по Украине в настоящее время нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос, он пояснил, что это связано с отсутствием какой-либо инициативы со стороны Киева.
«От переговоров уклоняется, их исключает украинская сторона», - заключил представитель Кремля.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал признавать, что Киеву пора приступить к переговорам с Россией, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru