В Кремле назвали условия достижения целей СВО
Цели специальной военной операции России на Украине могут быть достигнуты в виде ее итогов или в результате переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что СВО завершится по достижении всех целей, поставленных президентом и верховным главнокомандующим.
«Эти цели будут достигнуты как итог... операции или как итог соответствующих переговоров», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей СВО, пишет «Свободная пресса». По его словам, ВСУ находятся на грани развала, а киевский режим утратил легитимность и договороспособность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru