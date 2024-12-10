Цели специальной военной операции России на Украине могут быть достигнуты в виде ее итогов или в результате переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что СВО завершится по достижении всех целей, поставленных президентом и верховным главнокомандующим.

«Эти цели будут достигнуты как итог... операции или как итог соответствующих переговоров», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей СВО, пишет «Свободная пресса». По его словам, ВСУ находятся на грани развала, а киевский режим утратил легитимность и договороспособность.

