Генсек НАТО отказался считать мирным предложение Путина по Украине

Войска с территории Украины должна вывести Россия. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

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Комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса для начала переговоров, он указал, что это заявление не является мирным и «не свидетельствует о доброй воле».

«Предложение Путина свидетельствует о желании России достичь военных целей... То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее ещё большую оккупацию», - подчеркнул Столтенберг, добавив, что cnраны НАТО продолжат оказывать военную поддержку Киеву.

Ранее Путин заявил, что как только Украина начнет реальный вывод войск с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, и обяжется не вступать в НАТО, Россия прекратит огонь и будет готова к переговорам, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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