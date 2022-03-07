Кадыров заявил, что россияне хотят мира в отношениях с Украиной

Кадыров посоветовал украинцам «не давать себя использовать в качестве щита» и выступить «против нацистского режима».

Глава Чечни подчеркнул, что россияне хотят иметь мирные отношения между Россией и Украиной. Он также отметил, что на Украине живет «красивый и добрый народ».

«Россия и Белоруссия дают вам коридор, по которому вы попадете к братьям, готовым встретить вас, в отличие от коридора в сторону Америки», — заявил Кадыров.

Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина «дать закончить военную операцию на Украине за день-два».

