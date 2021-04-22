Пушков: Чехия «нарывается» ультиматумом России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека.
По его словам, подобный тон может привести к негативным последствиям для Праги. Сенатор написал в своем Telegram, что такой сценарий недопустим. «Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», — считает Пушков.
Ранее глава чешского МИД Якуб Кулганек выразил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому протест в связи с высылкой 20 сотрудников посольства Чехии. Кулганек потребовал вернуть дипломатов в диппредставительство до 12:00 четверга (13:00 по московскому времени).
Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
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