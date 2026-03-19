В Кремле пообещали сделать все для защиты интересов археолога Бутягина

Россия будет делать все возможное, чтобы помочь в защите интересов задержанного в Польше археолога Александра Бутягина. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Бутягина задержали и арестовали в Польше по требованию Киева из-за «незаконных археологических поисков» в Крыму. Суд в Варшаве решил экстрадировать российского ученого на Украину.

Песков воздержался от прогнозов по развитию ситуации, подчеркнув, что польский суд «чрезвычайно проукраинский», пишет RT.

«Нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, такая работа будет проводиться.

