Международные авиакомпании начали отменять перелеты и повышать цены на авиабилеты из-за резкого роста цен на авиационное топливо, вызванного войной США и Израиля в Иране, пишут «Известия». Уточняется, что компания SAS уже объявила об отмене более 100 рейсов на неделе, в апреле речь может идти уже минимум о тысяче перелетов. В ряде авиакомпании заговорили об увеличении цены билетов. Смирнов подчеркнул, что тенденция не затронет внутренние российские перевозки.

«Авиатопливо составляет примерно 30% расходов каждой авиакомпании мира. Это очень большой процент расхода, от которого, конечно, зависит стоимость авиабилета. Однако в данном случае Россию приравнивать к этой тенденции не совсем корректно, ибо мы себя обеспечиваем авиакеросином в полной мере. Добыча нефти у нас идет по плану, чтобы, прежде всего, перекрыть наши внутренние потребности. Авиакеросин вырабатывают соответствующие заводы, их много. Проблем для заправки наших самолетов при вылетах из наших городов не будет, потому не будет и повышения цен», - сказал он.

При этом собеседник НСН допустил, что стоимость билетов российских авиалиний на зарубежных направлениях возрастет.

«Другое дело – дальние рейсы, когда наш самолет летит за рубеж. В этом случае ему придется заправляться в зарубежном аэропорту, тут никуда не денешься. Самолет рассчитан таким образом, что на длительных рейсах заправляются полные баки, этого хватает только для перелета в один конец. В обратную сторону требуется новая заправка, притом большая. Там подорожание стоимости авиакеросина неизбежно. Он там уже сегодня продается по повышенным ценам. Конечно, это не столь резко, но может повлиять и на стоимость перелетов вне России», - объяснил Смирнов.

С 3 марта 2026 года туроператоры обязаны полностью возмещать стоимость туров на Ближний Восток за счет фонда персональной ответственности. Такая мера введена из‑за обострения конфликта в регионе, закрытия воздушного пространства и массовых отмен туристических поездок. По данным аналитиков, уже в марте и апреле было аннулировано около 15% забронированных туров.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил НСН, что россиянам сегодня не стоит ехать в такие страны, как ОАЭ, Оман, Кувейт, Катар, Иран, Израиль, Бахрейн, Саудовская Аравия, Пакистан, Сирия, Афганистан, Ливан, Ирак.

