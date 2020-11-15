Правозащитники: В Белоруссии на акциях протеста задержали почти 300 человек
По данным правозащитного центра «Весна», в Белоруссии на акциях протеста задержали 284 человека. Еще 16 человек задержаны из числа сотрудников СМИ, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
В числе задержанных в Минске журналистов Юлия Котская и Евгений Отцецкий из агентства БелаПАН, Шура Пилипович-Сущиц из газеты «Наша Нива» и другие. Также в Витебске правоохранители задержали фотограф-фрилансера портала tut.by и газеты «Народная Воля» Алеся Пилецкого, в Гродно - Андрея Ломова, представляющего издание «Гроднолайф».
Известно, что в основном белорусов задержали в Минске на улицах Пушкинская и Притыцкого, а также в городах Витебске, Гомеле и Светлогорске и в Новогрудке, и Бобруйске.
В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru