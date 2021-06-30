Путин объяснил, почему Украину не включили в список недружественных стран

Президент России заявил, что не считает украинский народ недружественным.

«Я не считаю украинский народ недружественным. Я считаю, что украинцы и русские вообще один народ», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что русский народ постоянно стараются растащить, раздробить. Националистов хватает и там, и здесь, и в России, и на Украине.

«Мы - единое целое. А вот руководство Украины - точно нам недружественное. Иначе трудно объяснить проект закона, в котором русский народ объявляется там некоренным. Это приведет к тому, что часть людей уедет, а кто не сможет - будут переписываться в другие народы», - заявил российский лидер.



