Путин объяснил, почему Украину не включили в список недружественных стран
Президент России заявил, что не считает украинский народ недружественным.
«Я не считаю украинский народ недружественным. Я считаю, что украинцы и русские вообще один народ», - отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что русский народ постоянно стараются растащить, раздробить. Националистов хватает и там, и здесь, и в России, и на Украине.
«Мы - единое целое. А вот руководство Украины - точно нам недружественное. Иначе трудно объяснить проект закона, в котором русский народ объявляется там некоренным. Это приведет к тому, что часть людей уедет, а кто не сможет - будут переписываться в другие народы», - заявил российский лидер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Путин рассказал о льготном кредитовании для бизнеса
- В России не регистрировались случаи заражения вирусом Нипах
- СМИ: РФС выразил доверие Черчесову, признав «неудовлетворительной» его работу на Евро-2020
- Путин объяснил рост цен на продукты
- Путин назвал цифру инфляции в России
- Путин объяснил, почему Украину не включили в список недружественных стран
- Путин сообщил, что привился «Спутником V»
- Путин заявил о незаконности требования вакцинации при медотводе
- Омбудсмен и прокурор посетили колонию Навального
- Иск Земфиры к Гришковцу вернули заявителю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru