Крым предложил внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с эсминцем

Внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем предложил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его мнению, страна «давно заслужила быть включённой в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность», - заявил он РИА Новости, добавив, что подтверждением этому является инцидент с эсминцем.

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Мурадов считает, что Великобритания будет играть особую роль в коалиции антироссийских стран, которую создает Украина на международном саммите «Крымская платформа».

Он пояснил, что главный пункт этой «готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Чёрном море».

В Минобороны РФ накануне сообщили, что британский эсминец Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент, передает RT. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сброшенными бомбами по курсу движения корабля.

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