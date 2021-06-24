Крым предложил внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с эсминцем
Внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем предложил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
По его мнению, страна «давно заслужила быть включённой в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность», - заявил он РИА Новости, добавив, что подтверждением этому является инцидент с эсминцем.
Мурадов считает, что Великобритания будет играть особую роль в коалиции антироссийских стран, которую создает Украина на международном саммите «Крымская платформа».
Он пояснил, что главный пункт этой «готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Чёрном море».
В Минобороны РФ накануне сообщили, что британский эсминец Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент, передает RT. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сброшенными бомбами по курсу движения корабля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru