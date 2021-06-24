Крым предложил внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с эсминцем

Внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем предложил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его мнению, страна «давно заслужила быть включённой в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность», - заявил он РИА Новости, добавив, что подтверждением этому является инцидент с эсминцем.