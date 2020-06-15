Правительство Украины представило свой план «противостояния» России

В документе утверждается, что развитие экономики Украины сдерживает ситуация с Донбассом и Крымом. В Киеве снова заявили, что Москва якобы нарушает нормы международного права в Донбассе и «оккупирует» Крым. Для их освобождения и реинтеграции нужны системные инвестиции в обороноспособность Украины, в повышение боевого потенциала ВСУ, говорится в проекте постановления.

При этом украинское правительство не отказывается от возможности наладить диалог с Москвой по территориальным вопросам.

Ранее в МИД Украины заявили, что страна получила статус партнёра расширенных возможностей НАТО, а значит, военный альянс поможет стране с реформами армии и системы безопасности.

