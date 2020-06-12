НАТО включило Украину в партнерство расширенных возможностей
Украина принята Североатлантическим альянсом в партнерство расширенных возможностей. Ою этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.
«Этот день настал <...> Украина наконец-то получает заслуженный статус партнера по расширенным возможностям НАТО», – написал министр.
Кулеба поблагодарил партеров Украины в НАТО за то, что они «сделали это возможным».
Ранее НСН писала, что Кулеба озвучил план по вступлению Украины в НАТО без Крыма и Донбасса.
В сентябре 2019 года член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что единственный вариант возвращения Крыма Украине – вхождение самой Украины в состав России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru