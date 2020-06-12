НАТО включило Украину в партнерство расширенных возможностей

Украина принята Североатлантическим альянсом в партнерство расширенных возможностей. Ою этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.

«Этот день настал <...> Украина наконец-то получает заслуженный статус партнера по расширенным возможностям НАТО», – написал министр.

Кулеба поблагодарил партеров Украины в НАТО за то, что они «сделали это возможным».

Ранее НСН писала, что Кулеба озвучил план по вступлению Украины в НАТО без Крыма и Донбасса.

В сентябре 2019 года член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что единственный вариант возвращения Крыма Украине – вхождение самой Украины в состав России.

