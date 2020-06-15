Порошенко назвал виновника ухода Крыма от Украины к России
Виновником ухода Крыма от Украины и присоединения полуострова к России является экс-президент Виктор Янукович. Об этом заявил в ходе допросе преемник Януковича на посту президента Украины Петр Порошенко.
В ходе общения со следствием бывший глава государства заявил, что это Янукович якобы лично пригласил российские войска в Крым. Также Порошенко заявил, что якобы лично видел российский военных во время посещения полуострова в 2014 году.
Экс-президент отметил, что не ставил перед собой задачи «засудить» Януковича во время своего президента. По его словам, он лишь «обеспечивал верховенство права и демократии».
Ранее стало известно, что киевский аппеляционный суд начал допрос Порошенко в рамках рассмотрения аппелляции на приговор Януковичу, сообщает RT.
Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «заставит» Москву «уйти из Донбасса и Крыма» путем «наступательной дипломатии», сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
- Правительство Украины представило свой план «противостояния» России
- Церковный суд над «духовником Поклонской» провалился
- «Мощно»: Захарова оценила заявление МИД Украины о паспортах жителей Донбасса
- «Нашествие» против «стерильных эмоций»! Оргкомитет раскрыл подробности переноса фестиваля
- Порошенко назвал виновника ухода Крыма от Украины к России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru