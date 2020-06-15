Порошенко назвал виновника ухода Крыма от Украины к России

В ходе общения со следствием бывший глава государства заявил, что это Янукович якобы лично пригласил российские войска в Крым. Также Порошенко заявил, что якобы лично видел российский военных во время посещения полуострова в 2014 году.



Экс-президент отметил, что не ставил перед собой задачи «засудить» Януковича во время своего президента. По его словам, он лишь «обеспечивал верховенство права и демократии».



Ранее стало известно, что киевский аппеляционный суд начал допрос Порошенко в рамках рассмотрения аппелляции на приговор Януковичу, сообщает RT.



Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «заставит» Москву «уйти из Донбасса и Крыма» путем «наступательной дипломатии», сообщает «Свободная пресса».

