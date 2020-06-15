Порошенко назвал виновника ухода Крыма от Украины к России

Виновником ухода Крыма от Украины и присоединения полуострова к России является экс-президент Виктор Янукович. Об этом заявил в ходе допросе преемник Януковича на посту президента Украины Петр Порошенко.

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В ходе общения со следствием бывший глава государства заявил, что это Янукович якобы лично пригласил российские войска в Крым. Также Порошенко заявил, что якобы лично видел российский военных во время посещения полуострова в 2014 году.

Экс-президент отметил, что не ставил перед собой задачи «засудить» Януковича во время своего президента. По его словам, он лишь «обеспечивал верховенство права и демократии».

Ранее стало известно, что киевский аппеляционный суд начал допрос Порошенко в рамках рассмотрения аппелляции на приговор Януковичу, сообщает RT.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «заставит» Москву «уйти из Донбасса и Крыма» путем «наступательной дипломатии», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Виктор ЯнуковичПорошенкоУкраина
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