Слуцкий допустил провокации со стороны Украины перед встречей Путина и Байдена

Украина может устроить провокации накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, сегодня в Киеве любые блоки, в том числе и военные, позиционируются как блоки против России или в случае ее нападения. Но российская сторона настроена на конструктивный диалог, а на провокации поддаваться не планирует.