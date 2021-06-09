Слуцкий допустил провокации со стороны Украины перед встречей Путина и Байдена

Украина может устроить провокации накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, сегодня в Киеве любые блоки, в том числе и военные, позиционируются как блоки против России или в случае ее нападения. Но российская сторона настроена на конструктивный диалог, а на провокации поддаваться не планирует.

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Слуцкий добавил, что провокаций можно ждать до встречи и по время встречи, а также после саммита.

Ранее стало известно, что вопреки прогнозам экспертов встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится летом. Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне. Встреча должна состояться в Белом доме по возвращении Байдена из Европы. Тем самым, переговоры в Вашингтоне пройдут после запланированного на 16 июня саммита президента США и российского главы Владимира Путина в Женеве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДжо БайденВладимир ПутинГосдума
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