Правительство Швеции выступило против референдума о вступлении в НАТО
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде выступили категорически против проведения в королевстве референдума о вступлении в военный блок НАТО, сообщает ТАСС.
По их словам, народное голосование может расколоть шведское общество, что будет выгодно России, которая постарается оказать влияние на обсуждение вопроса о членстве скандинавской страны в Североатлантическом альянсе.
Кроме того, глава правительства и министр иностранных дел заявили, что у подавляющего числа стран в НАТО не было никакого референдума.
«Я думаю, это плохое предложение по ряду причин, я не думаю, что этот вопрос можно выносить на референдум. Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить», - отметила премьер-министр.
Ранее президент Хорватии выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
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