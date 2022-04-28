Правительство Швеции выступило против референдума о вступлении в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде выступили категорически против проведения в королевстве референдума о вступлении в военный блок НАТО, сообщает ТАСС.

По их словам, народное голосование может расколоть шведское общество, что будет выгодно России, которая постарается оказать влияние на обсуждение вопроса о членстве скандинавской страны в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, глава правительства и министр иностранных дел заявили, что у подавляющего числа стран в НАТО не было никакого референдума.