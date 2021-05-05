Правительство РФ одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу

Документ будет представлен президенту России Владимиру Путину для внесения в Госдуму.

О решении РФ выйти из ДОН стало известно в январе, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, после консультаций с компетентными структурами Путин принял решение о выходе из соглашения, предполагающего возможность вооруженных сил стран-участников ДОН совершать полеты над территорией друг друга для проведения инспекции.

В апреле глава делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу в Вене сообщил, что Москва выйдет из ДОН до конца мая.

