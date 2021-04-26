Россия официально покинет Договор по открытому небу до конца мая

Гаврилов заявил об этом в Вене на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН). Гаврилов добавил, что российский кабмин "в считанные дни" предоставит законопроект о денонсации договора президенту страны Владимиру Путину. После этого проект направится в Федеральное Собрание.

Глава российской делегации подчеркнул, что РФ готова к работе над контролем вооружений, однако "практическое обсуждение" этих вопросов невозможно без возвращения США в Договор. В ноябре прошлого года из договора вышли США, в ответ РФ в январе текущего года заявила о начале официальных процедур для выхода из соглашения.

