Россия официально покинет Договор по открытому небу до конца мая
Россия до конца мая окончательно выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) при сохранении статус-кво. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
Гаврилов заявил об этом в Вене на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН). Гаврилов добавил, что российский кабмин "в считанные дни" предоставит законопроект о денонсации договора президенту страны Владимиру Путину. После этого проект направится в Федеральное Собрание.
Глава российской делегации подчеркнул, что РФ готова к работе над контролем вооружений, однако "практическое обсуждение" этих вопросов невозможно без возвращения США в Договор. В ноябре прошлого года из договора вышли США, в ответ РФ в январе текущего года заявила о начале официальных процедур для выхода из соглашения.
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