Правительство поручило Силуанову участвовать в наблюдательном совете Сбербанка

Правительство разрешило министру финансов РФ Антону Силуанову участвовать в наблюдательном совете Сбербанка на безвозмездной основе, следует из опубликованного на сайте кабмина распоряжения. Ранее Силуанов в набсовет Сбербанка не входил.

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Правительство Российской Федерации ранее одобрило законопроект о выкупе у Центрaльного бaнкa контрольного пaкетa aкций Сбербaнкa. Об этом объявил министр финaнсов Aнтон Силуaнов. По его словaм, кaбмин не остaновит взaимодействие с нынешним руководством Сбербaнкa, a тaкже поддержит инициaтивы глaвы кредитной оргaнизaции Гермaнa Грефa.

Помимо этого глава Минфина РФ заявлял, что в стране наблюдается рост доходов. «Будем рассматривать этот вопрос, исходя из заработных плат работающих пенсионеров, а мы видим, что зарплаты растут», — цитирует Ura.ru Силуанова. Также глава Минфина заявил, что вопрос индексации пенсий будет обсуждаться дальше.

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ФОТО: РИА Новости
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