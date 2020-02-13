Правительство одобрило покупку акций Сбербанка у ЦБ

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выкупе у Центрального банка контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что кабинет министров не остановит взаимодействие с нынешним руководством Сбербанка, а также поддержит инициативы главы кредитной организации Германа Грефа.

По оценке главы Минфина,в дальнейшем эффективность функционирования Сбербанка должна только повышаться, отмечает RT. Стоимость выкупаемого пакета акций составит около 2,5 триллионов рублей. Средства пойдут через бюджет на выполнение социальных инициатив, озвученных президентом РФ в послании Федеральному собранию.

