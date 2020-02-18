АРБ одобрила сделку по продаже акций Сбербанка правительству

Правительство выкупит контрольный пакет акций Сбербанка у Центробанка, который в 2020 году перечислит в бюджет Российской Федерации 500 млрд рублей в рамках сделки по продаже 50% + одна акция Сбербанка. Об этом говорится в материалах к законопроекту «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России», сообщает ТАСС.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью с НСН проанализировал основные аспекты сделки.



- Тема продажи акций Сбербанка от Центробанка правительству РФ сегодня одна из широко обсуждаемых. В чём её особенность?

- Это нормальная сделка. Особенностью следует считать источник оплаты, но в нем ничего такого, что вызывает вопросы, тоже нет – речь идёт о Национальном Фонде Благосостояния. Разницы нет, откуда деньги - из бюджета или из резервного фонда.

Думаю, что никаких особых вопросов здесь не должно быть, потому что гораздо логичнее, когда Банк находится у собственников регуляторов рынка, который осуществляет за банком надзор, регулирует и все остальные функции.

Но дальше уже возникает вопрос: «А какую цель преследует государство, держа большой объем ресурсов в разных банках с госучастием?» Смысл какой, кроме монополизации рынка? Вторая проблема: почему доля банковского капитала с госучастием у нас продолжает сохранятся столь высокой?