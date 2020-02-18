АРБ одобрила сделку по продаже акций Сбербанка правительству
Президент Ассоциации российских банков в интервью НСН проанализировал возможности и риски от передачи акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Правительство выкупит контрольный пакет акций Сбербанка у Центробанка, который в 2020 году перечислит в бюджет Российской Федерации 500 млрд рублей в рамках сделки по продаже 50% + одна акция Сбербанка. Об этом говорится в материалах к законопроекту «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России», сообщает ТАСС.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью с НСН проанализировал основные аспекты сделки.
- Тема продажи акций Сбербанка от Центробанка правительству РФ сегодня одна из широко обсуждаемых. В чём её особенность?
- Это нормальная сделка. Особенностью следует считать источник оплаты, но в нем ничего такого, что вызывает вопросы, тоже нет – речь идёт о Национальном Фонде Благосостояния. Разницы нет, откуда деньги - из бюджета или из резервного фонда.
Думаю, что никаких особых вопросов здесь не должно быть, потому что гораздо логичнее, когда Банк находится у собственников регуляторов рынка, который осуществляет за банком надзор, регулирует и все остальные функции.
Но дальше уже возникает вопрос: «А какую цель преследует государство, держа большой объем ресурсов в разных банках с госучастием?» Смысл какой, кроме монополизации рынка? Вторая проблема: почему доля банковского капитала с госучастием у нас продолжает сохранятся столь высокой?
- Счетная палата проанализирует сделку по продаже акций Сбербанка правительству. Об этом заявил журналистам глава СП Алексей Кудрин. На какие вопросы контролирующая организация должна прежде всего обратить внимание?
- О смысле экономической сделки я уже сказал: дабы избежать конфликта интересов. Парадоксальность ситуации в том, что государство через Центральный банк регулировало и владело банком. Если ему надо, пусть владеет через правительство, но сначала объяснит, зачем ему [государству] такой объем средств в банковской системе? Какие задачи решать? Если бы государство решало проблему снижения процентной ставки для заемщиков, решало ипотечную задачу, задачи развития бизнеса, развития машиностроения, авиастроения - и под это выделяло бы банки, специализирующиеся на машиностроении, авиастроении, ипотеке и т.д., то было бы понятно. Тогда бы наше население могло, например, получить ипотечный кредит под 2%, авиастроение - под 3%, дорожники - под 3,5%. Словом, это задачи, которые требуют особого государственного подхода, и под эти задачи государство выделило капитал через банки, кредитуя по низкой ставке такие проекты. А банковский частный сектор работает в принципе на любой бизнес на рыночных условиях, которые формируются в силу макроэкономических и микроэкономических ситуаций. Вот тогда логика просматривалась бы.
- Правильное ли время выбрано для этой сделки?
- Всегда можно найти аргументы в пользу того, что лучше сейчас ничего не трогать, когда-нибудь потом. Но мы уже не трогали ситуацию 30 лет, с тех пор как Сбербанк изначально оказался под эгидой Центробанка. С другой стороны, сегодня время, на мой взгляд, достаточно стабильное. Стагнация ассоциируется и со стабильностью тоже. Так вот в это стабильно-стагнационное время, возможно, правильно совершать подобные сделки, дабы выйти из стагнации. Тем более, что передача из одних рук в другие руки [государственные] Сбербанка, с моей точки зрения никаких рисков серьезных в себе не несет.
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