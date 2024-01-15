Правительство Науру заявило о разрыве дипотношений с Тайванем

Власти островного государства Науру заявили о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.

«Сложная задача»: Скорое воссоединение КНР и Тайваня назвали невозможным

«Науру разрывает ... отношения с Тайванем и признает Китайскую Народную Республику», — отмечает агентство.

Позже правительство Науру опубликовало в соцсети заявление, в котором отметило, что признает Тайвань неотъемлемой частью территории КНР. Также власти островного государства в Тихом океане заявили о намерении стремиться к полному возобновлению дипотношений с Китаем.

На Тайване назвали решение Науру «ответным ударом Китая» против выборов на острове и «вызовом международному порядку». В свою очередь, МИД КНР высоко оценил и приветствовал действия правительства островного государства.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости острова, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияКитайТайвань

Горячие новости

Все новости

партнеры