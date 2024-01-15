Правительство Науру заявило о разрыве дипотношений с Тайванем

«Науру разрывает ... отношения с Тайванем и признает Китайскую Народную Республику», — отмечает агентство.

Позже правительство Науру опубликовало в соцсети заявление, в котором отметило, что признает Тайвань неотъемлемой частью территории КНР. Также власти островного государства в Тихом океане заявили о намерении стремиться к полному возобновлению дипотношений с Китаем.

На Тайване назвали решение Науру «ответным ударом Китая» против выборов на острове и «вызовом международному порядку». В свою очередь, МИД КНР высоко оценил и приветствовал действия правительства островного государства.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости острова, напоминает RT.

