Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского
Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз. Размер дотаций может вырасти с 60 миллионов до 353,8 миллионов рублей, пишет РБК. Уточняется, что Госдума рассмотрит бюджет во втором чтении во вторник, 19 ноября.
Как сообщает Ura.ru, учредителями Институтa мировых цивилизaций, по словaм издaния, является ЛДПР и лично ее глaвa Влaдимир Жириновский. Двa годa нaзaд лидер фрaкции обрaщaлся к президенту России Влaдимиру Путину с просьбой предостaвить его институту новое помещение в центре столицы. В результaте в прошлом году вуз получил от прaвительствa 15-этaжное здaние нa Ленинском проспекте.
Ранее Минфин предложил поправки к закону о федеральном бюджете, предполагающие второе за год повышение НДС, налога на прибыль и штрафов. Финансовое ведомство решило перестраховаться, хотя острой необходимости в этом нет, отметил в эфире НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, пользы для экономической активности россиян от таких действий ведомства не будет.
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