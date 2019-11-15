Повторный рост НДС. Минфин компенсирует льготы нефтяникам за счет россиян

Минфин предложил поправки к закону о федеральном бюджете, предполагающие второе за год повышение НДС, налога на прибыль и штрафов. Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Предполагается, что эти меры будут направлены на компенсацию недобора бюджета из-за льгот предприятиям нефтегазовой сферы.

Финансовое ведомство решило перестраховаться, хотя острой необходимости в этом нет, отметил в эфире НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, пользы для экономической активности россиян от таких действий ведомства не будет.

«Я не знаю, как налоговая служба реализует эти планы Минфина, потому что НДС и так самый хорошо администрируемый налог. Его сборы составляют значительную часть федерального бюджета. Они будут стараться дополнительно взыскивать с неплательщиков. Конечно, всё это в целом ведёт к угнетению экономической активности. В данном случае Минфин дует на воду, потому что ожидается, что бюджет будет исполнен с профицитом 1,4 триллиона. Если профицит окажется на пару десятков миллиардов меньше, ничего не произойдёт в стране», — заверил Нечаев.

Кроме того, напомнил экс-министр, вводить льготы для нефтегазовых компаний правительство никто не обязывал. Решение, по его словам, было пролоббировано, а расплачиваться за это теперь будут простые россияне.