Правительство Молдавии согласилось с указом Додона о роспуске
Уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку без дальнейших протестов. О таком решении объявила Демократическая партия. Как заявил её вице-председатель Владимир Чеботарь, этот шаг позволит частично урегулировать политический кризис, разразившийся в республике. Как отмечает RT, решение принято по итогам заседания Национального политического совета.
Чеботарь призвал другие партии к диалогу. Вице-председатель также попросил сторонников партии разобрать палатки, которые сейчас блокируют входы в здание кабинета министров и Конституционного суда, передает РИА ФАН.
Внутриполитическая ситуация в Молдавии накалилась в начале этого месяца. Конституционный суд отстранил от должности Додона, назначив исполняющим обязанности президента Филипа. Последний издал указ о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.
В ответ депутаты приняли декларацию о незаконном назначении Филипа и.о. главы государства. Президент Молдавии Додон в дальнейшем аннулировал указ Филипа. Кроме того, Высший совет безопасности Молдавии призвал разблокировать все государственные учреждения и не мешать работе законного правительства во главе с Майей Санду.
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