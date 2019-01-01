Политика

Правительство Молдавии согласилось с указом Додона о роспуске

14 июня19:04

Уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку без дальнейших протестов. О таком решении объявила Демократическая партия. Как заявил её вице-председатель Владимир Чеботарь, этот шаг позволит частично урегулировать политический кризис, разразившийся в республике. Как отмечает RT, решение принято по итогам заседания Национального политического совета.

Чеботарь призвал другие партии к диалогу. Вице-председатель также попросил сторонников партии разобрать палатки, которые сейчас блокируют входы в здание кабинета министров и Конституционного суда, передает РИА ФАН.

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Внутриполитическая ситуация в Молдавии накалилась в начале этого месяца. Конституционный суд отстранил от должности Додона, назначив исполняющим обязанности президента Филипа. Последний издал указ о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

В ответ депутаты приняли декларацию о незаконном назначении Филипа и.о. главы государства. Президент Молдавии Додон в дальнейшем аннулировал указ Филипа. Кроме того, Высший совет безопасности Молдавии призвал разблокировать все государственные учреждения и не мешать работе законного правительства во главе с Майей Санду.

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ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
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