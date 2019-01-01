Правительство Молдавии согласилось с указом Додона о роспуске

Уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку без дальнейших протестов. О таком решении объявила Демократическая партия. Как заявил её вице-председатель Владимир Чеботарь, этот шаг позволит частично урегулировать политический кризис, разразившийся в республике. Как отмечает RT, решение принято по итогам заседания Национального политического совета.

Чеботарь призвал другие партии к диалогу. Вице-председатель также попросил сторонников партии разобрать палатки, которые сейчас блокируют входы в здание кабинета министров и Конституционного суда, передает РИА ФАН.