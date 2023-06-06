Правительство Финляндии выдворит из страны людей, работавших в российском посольстве
Девять работавших в российском посольстве человек будут выдворены из Финляндии, сообщает правительственная канцелярия.
В сообщении говорится, что эти лица выполняли разведывательные функции, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
«Министерство иностранных дел проинформирует об этом посла России», - указано в заявлении.
Ранее российские власти объявили о прекращении работы генконсульства в шведском Гётеборге, а также отзыве согласия на деятельность шведского генконсульства в Санкт_Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru