Правительство Финляндии выдворит из страны людей, работавших в российском посольстве

Девять работавших в российском посольстве человек будут выдворены из Финляндии, сообщает правительственная канцелярия.

Сотрудника российского посольства объявили в Литве персоной нон-грата

В сообщении говорится, что эти лица выполняли разведывательные функции, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

«Министерство иностранных дел проинформирует об этом посла России», - указано в заявлении.

Ранее российские власти объявили о прекращении работы генконсульства в шведском Гётеборге, а также отзыве согласия на деятельность шведского генконсульства в Санкт_Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияДипломатыРоссийское ПосольствоФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры