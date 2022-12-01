Сотрудника российского посольства объявили в Литве персоной нон-грата

Российский дипломат объявлен в Литве персона нон грата, соответствующая нота была вручена представителю посольства РФ, сообщает пресс-служба МИД балтийской республики.

Двух германских дипломатов объявили персонами нон грата в России

В сообщении говорится, что решение о высылке сотрудника российского посольства было принято «за его деятельность, несовместимую со статусом дипломата».

В МИД Литвы добавили, что российский дипломат должен покинуть Литву в течение пяти дней.

Ранее российские власти приняли решение прекратить работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВысылкаРоссийское ПосольствоДипломатЛитва
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