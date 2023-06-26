Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины

В Госдуме считают, что проект о ЧВК будет готов не раньше осени ЕС разработает стратегию на случай политической нестабильности в РФ Банки заплатят налог на сверхприбыль Полиция пресекла конфликт более 20 мигрантов на северо-востоке Москвы Минкультуры изменит правила программы «Пушкинская карта»