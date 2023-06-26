Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление правительственного пресс-центра.

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Отмечается, что предоставление помощи Киеву не нарушит стандартов болгарских вооруженных сил и их боевой подготовки.

Ранее, 26 июня, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что совет Евросоюза по иностранным делам утвердит расширение военной помощи Украине. Кроме того, Боррель отметил важность расширения военной поддержки Киеву на фоне попытки вооруженного мятежа в России, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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