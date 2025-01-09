Правительство Армении одобрило проект о присоединении к ЕС
Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу. Теперь правительственная инициатива будет передана на рассмотрение Национального собрания (парламента), говорится в постановлении кабмина.
Глава МИД страны Арарат Мирзоян, представивший проект, отметил, что в последние годы отношения Армении с ЕС интенсивно и динамично развивались, Евросоюз оказал содействие Армении, в том числе в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, а также выразил готовность помочь экономическому развитию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил, что это решение не означает членства страны в ЕС, так как этот вопрос может быть решен только на референдуме. Политик добавил, что после принятия законопроекта Армения займется разработкой соответствующей дорожной карты совместно с ЕС.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее обвинил Армению в создании «фашистской» угрозы, которую необходимо уничтожить. Пашинян назвал эти комментарии возможной попыткой оправдать новый конфликт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru