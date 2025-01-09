Правительство Армении одобрило проект о присоединении к ЕС

Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу. Теперь правительственная инициатива будет передана на рассмотрение Национального собрания (парламента), говорится в постановлении кабмина.

Глава МИД страны Арарат Мирзоян, представивший проект, отметил, что в последние годы отношения Армении с ЕС интенсивно и динамично развивались, Евросоюз оказал содействие Армении, в том числе в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, а также выразил готовность помочь экономическому развитию.