Ереван предупредил о риске эскалации на фоне заявлений Алиева о «фашистской Армении»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил соседнюю Армению в создании «фашистской» угрозы, которую необходимо уничтожить. Глава армянского правительства Пашинян назвал эти комментарии возможной попыткой оправдать новый конфликт, сообщило Reuters.
«Армения фактически является источником угрозы для региона. Независимое армянское государство по сути является фашистским государством. Почти 30 лет этой страной управляли носители фашистской идеологии, и они формировали государство по своему образу и подобию. Поэтому фашизм должен быть искоренен. Он будет искоренен либо руководством Армении, либо нами», — заявил Ильхам Алиев во вторник, 7 января.
Уже в среду, 8 января, в комментарии армянскому государственному информационному агентству «Арменпресс» премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван по-прежнему настроен на мирные переговоры.
«Возможно, Баку пытается сформировать легитимное основание для эскалации в регионе», — предположил премьер-министр Армении.
Ранее Ильхам Алиев предположил, что Ереван покинет ОДКБ, как только получит отмашку из Вашингтона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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