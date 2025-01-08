Алиев: Армения является фашистским государством
8 января 202503:31
Армения в настоящее время является фашистским государством, сообщил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По словам главы государства, Ереван на протяжении около 30 лет следует этой идеологии. Глава государства призвал к уничтожению фашизма.
Алиев отметил, что это сделает либо сама Армения изнутри, либо Азербайджан из-за отсутствия альтернатив.
Ранее Алиев заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru