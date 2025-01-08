Алиев: Армения является фашистским государством

Армения в настоящее время является фашистским государством, сообщил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, Ереван на протяжении около 30 лет следует этой идеологии. Глава государства призвал к уничтожению фашизма.

Алиев отметил, что это сделает либо сама Армения изнутри, либо Азербайджан из-за отсутствия альтернатив.

Ранее Алиев заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

