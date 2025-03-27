Правительственный борт из РФ приземлился в Нью-Йорке

Это произошло на фоне сообщений об отправке нового посла РФ Александра Дарчиева в США. Российский МИД заявил, что Дарчиев отправится в США на этой неделе. Самолет прилетел из аэропорта Санкт-Петербурга. Туда самолет ранее прибыл из правительственного аэропорта «Внуково-2» в Москве.

Ранее стало известно, что послом России в США назначен Александр Дарчиев. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

