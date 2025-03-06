Дарчиев стал новым послом России в США
Послом России в США назначен Александр Дарчиев. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом... в Соединенных Штатах Америки», - говорится в документе.
Кроме того, дипломата назначили постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.
На минувшей неделе Соединенные Штаты передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом РФ.
Ранее Дарчиев возглавлял департамент Северной Америки МИД России и занимал должность посла в Канаде, напоминает 360.ru.
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