Правда в бумаге: В КПРФ выступили против отказа от «открепительных» на выборах

Ранее сенаторы Андрей Клишас, Вячеслав Тимченко и группа депутатов Госдумы внесли законопроект, предусматривающий отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений.

«Когда были открепительные удостоверения, вытаскивания за ноги представителей оппозиции с избирательных участков, «карусели» времен Чурова теперь воспринимаются как золотые времена разгула демократии, свободных выборов по сравнению с новациями, которые внедряют господин Клишас и компания. Поэтому когда они что-то вносят, у меня всегда, как говорится, волосы дыбом встают. Думаю: а что же здесь такого замыслили по дискредитации избирательной системы?», - сказал Обухов.

Бумажные носители являются последним барьером, который позволял проводить прозрачные выборы, считает собеседник.

«Когда есть «Мобильный избиратель», партия власти использует этот инструмент, не всегда хорошо контролируемый оппозицией. Наверное, в этих [открепительных] талонах все-таки какая-то бумажная система контроля была. Вы же видите, идет полностью отказ от бумажных носителей – это последний барьер, который создавал возможность прозрачности выборов», - отметил он.

При этом Обухов напомнил, что изначально «Мобильный избиратель» был предложен в качестве дополнительной формы голосования, а в итоге становится основной.

«Вроде бы все эти формы были названы дополнительными, но чем дальше, тем больше они становятся основными», - заключил депутат.

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