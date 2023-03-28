Правда в бумаге: В КПРФ выступили против отказа от «открепительных» на выборах
Отказ от бумажных носителей – последний барьер, который создавал возможность прозрачности выборов, заявил НСН секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.
С полным отказом от открепительных удостоверений и переходом на «Мобильный избиратель» выборы в России станут еще менее прозрачными, заявил НСН секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.
Ранее сенаторы Андрей Клишас, Вячеслав Тимченко и группа депутатов Госдумы внесли законопроект, предусматривающий отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений.
«Когда были открепительные удостоверения, вытаскивания за ноги представителей оппозиции с избирательных участков, «карусели» времен Чурова теперь воспринимаются как золотые времена разгула демократии, свободных выборов по сравнению с новациями, которые внедряют господин Клишас и компания. Поэтому когда они что-то вносят, у меня всегда, как говорится, волосы дыбом встают. Думаю: а что же здесь такого замыслили по дискредитации избирательной системы?», - сказал Обухов.
Бумажные носители являются последним барьером, который позволял проводить прозрачные выборы, считает собеседник.
«Когда есть «Мобильный избиратель», партия власти использует этот инструмент, не всегда хорошо контролируемый оппозицией. Наверное, в этих [открепительных] талонах все-таки какая-то бумажная система контроля была. Вы же видите, идет полностью отказ от бумажных носителей – это последний барьер, который создавал возможность прозрачности выборов», - отметил он.
При этом Обухов напомнил, что изначально «Мобильный избиратель» был предложен в качестве дополнительной формы голосования, а в итоге становится основной.
«Вроде бы все эти формы были названы дополнительными, но чем дальше, тем больше они становятся основными», - заключил депутат.
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