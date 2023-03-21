«Устроит третье место»: Зачем Чернышов выдвигается на пост мэра Москвы

По словам политолога, ЛДПР в этой политической гонке устроит третье место. Калачев считает, что рейтинг партии в столице не позволяет ей строить грандиозные планы.

«Задача Чернышова – получить процент, который будет соответствовать рейтингу партии среди москвичей, напомнить о партии. Главное не победить, главное – участвовать. Его задача – не уронить рейтинг партии. Рейтинг ЛДПР в Москве на победу рассчитывать не позволяет. Вопрос в том, что есть три призовых места. Я думаю, что главная борьба развернется за второе место. Для ЛДПР оптимальным было бы занять хотя бы третье, а не четвертое место. На второе будут претендовать коммунисты и "Новые люди"», - объяснил собеседник НСН.

Также Калачев предположил, чем Чернышов попытается привлечь москвичей. По его словам, выделиться можно будет непростой темой с мигрантами.

«Это проверка возможностей партии, в том числе, на местах. ЛДПР проходит перезагрузку, возможно, нужны новые идеи, слоганы. Программа у Чернышова будет, но это обычно формальности, ЛДПР традиционно «за бедных, за русских». Есть темы, которые они могут раскручивать, но осторожно, например, тему с мигрантами, что Москва для москвичей. Это вполне ложится в позиционирование ЛДПР, этим партия может выделиться», - заключил эксперт.

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН заявил, что если Сергей Собянин вновь захочет выдвигать свою кандидатуру в мэры Москвы осенью, то его предвыборная кампания будет непростой, так как поддерживающий его класс терпит материальные трудности.

