«Устроит третье место»: Зачем Чернышов выдвигается на пост мэра Москвы
ЛДПР выдвигает кандидата на выборы мэра Москвы, чтобы москвичи не забывали о существовании партии, заявил НСН политолог Константин Калачев.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выдвигается в мэры Москвы, чтобы не уронить рейтинг ЛДПР, заявил политолог Константин Калачев в беседе с НСН.
Накануне Чернышов подтвердил в соцсетях, что ЛДПР предложила ему выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Москвы. Он отметил, что близкие также выразили ему свою поддержку, и теперь впереди «большой путь до официальной регистрации и единого дня голосования».
«Это вполне ожидаемый выбор. В ЛДПР нет настоящих звезд, даже глава партии Леонид Слуцкий не раскручен, настоящей звездой был Владимир Жириновский. Он и является иконой, символом, пророком. Что касается Чернышова, он прекрасно понимает роль этих выборов. Очевидно, что Собянин для москвичей безальтернативен с учетом оценки его деятельности, с учетом того, что делает мэрия Москвы в сложных экономических условиях», - сказал Калачев.
По словам политолога, ЛДПР в этой политической гонке устроит третье место. Калачев считает, что рейтинг партии в столице не позволяет ей строить грандиозные планы.
«Задача Чернышова – получить процент, который будет соответствовать рейтингу партии среди москвичей, напомнить о партии. Главное не победить, главное – участвовать. Его задача – не уронить рейтинг партии. Рейтинг ЛДПР в Москве на победу рассчитывать не позволяет. Вопрос в том, что есть три призовых места. Я думаю, что главная борьба развернется за второе место. Для ЛДПР оптимальным было бы занять хотя бы третье, а не четвертое место. На второе будут претендовать коммунисты и "Новые люди"», - объяснил собеседник НСН.
Также Калачев предположил, чем Чернышов попытается привлечь москвичей. По его словам, выделиться можно будет непростой темой с мигрантами.
«Это проверка возможностей партии, в том числе, на местах. ЛДПР проходит перезагрузку, возможно, нужны новые идеи, слоганы. Программа у Чернышова будет, но это обычно формальности, ЛДПР традиционно «за бедных, за русских». Есть темы, которые они могут раскручивать, но осторожно, например, тему с мигрантами, что Москва для москвичей. Это вполне ложится в позиционирование ЛДПР, этим партия может выделиться», - заключил эксперт.
Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН заявил, что если Сергей Собянин вновь захочет выдвигать свою кандидатуру в мэры Москвы осенью, то его предвыборная кампания будет непростой, так как поддерживающий его класс терпит материальные трудности.
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