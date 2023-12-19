Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. Об этом сообщили пранкеры в своем Telegram-канале.
В беседе премьер пожаловался, что Ирландия переживает из-за Украины крупнейший в своей истории миграционный кризис: по его словам, в стране находятся 100 тысяч украинских беженцев. Также Варадкар указал, что Ирландия не будет становится гарантом безопасности для Киева и не видит перспективы его членства в Евросоюзе в обозримом будущем. Как пояснил политик, страна должна «соответствовать определенным стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики».
Также Варадкар рассказал о желании отделить Северную Ирландию от Великобритании и назвал Соединенное Королевство, Францию и США колониальными державами.
Кроме того, ирландский премьер отметил, что воссоединение Крыма с Россией прошло «неправильно», заявил о необходимости «остановить» Россию любыми способами и выступил против разблокировки банков РФ в обмен на зерно.
Ранее пранкеры разыграли премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, который заявил, что украинский конфликт должен разрешаться по дипломатической линии, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru