Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии

В беседе премьер пожаловался, что Ирландия переживает из-за Украины крупнейший в своей истории миграционный кризис: по его словам, в стране находятся 100 тысяч украинских беженцев. Также Варадкар указал, что Ирландия не будет становится гарантом безопасности для Киева и не видит перспективы его членства в Евросоюзе в обозримом будущем. Как пояснил политик, страна должна «соответствовать определенным стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики».

Также Варадкар рассказал о желании отделить Северную Ирландию от Великобритании и назвал Соединенное Королевство, Францию и США колониальными державами.

Кроме того, ирландский премьер отметил, что воссоединение Крыма с Россией прошло «неправильно», заявил о необходимости «остановить» Россию любыми способами и выступил против разблокировки банков РФ в обмен на зерно.

Ранее пранкеры разыграли премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, который заявил, что украинский конфликт должен разрешаться по дипломатической линии, напоминает RT.

