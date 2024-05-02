Команда беженцев из 36 атлетов выступит на Играх в Париже под своей эмблемой
Команду беженцев, которая выступит на летней Олимпиаде в третий раз с 2016 года, в Париже представят 36 человек из 11 стран. Они примут участие в соревнованиях по 12 видам спорта. Соответствующая информация размещена на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
По словам президента МОК Томаса Баха, беженцы покажут «человеческий потенциал стойкости и совершенства». Отмечается, что на Играх в Рио-де-Жанейро численность команды беженцев составляла 10 человек, на Играх в Токио — 29 человек. В Париже они команда впервые выступит под своей эмблемой.
В МОК подчеркнули, что атлеты из команды беженцев будут представлять на Олимпиаде свыше 100 млн перемещенных лиц.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия не планирует создавать альтернативу Олимпийским играм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru