При загадочных обстоятельствах умер 29-летний актер Данила Гребнев
2 мая 202417:37
На 30 году жизни скончался актер Данила Гребнев. Об этом сообщили в соцсетях Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая.
После колледжа Гребнев работал в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле. Он создал свой музыкальный проект, написал книгу «Письма с Юпитера».
В последнее время Гребнев работал актером детского театра «Фонарик» в Санкт-Петербурге. Причины смерти артиста не разглашаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru