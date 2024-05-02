При загадочных обстоятельствах умер 29-летний актер Данила Гребнев

На 30 году жизни скончался актер Данила Гребнев. Об этом сообщили в соцсетях Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая.

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После колледжа Гребнев работал в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле. Он создал свой музыкальный проект, написал книгу «Письма с Юпитера».

В последнее время Гребнев работал актером детского театра «Фонарик» в Санкт-Петербурге. Причины смерти артиста не разглашаются.

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ФОТО: Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая
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