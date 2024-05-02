СМИ: Netflix начал работу над сериалом по «Скуби-Ду»
Стриминговый сервис Netflix начал работу над сериалом по вселенной мультфильма «Скуби-Ду», сообщает Variety.
По данным СМИ, каждая серия будет длиться час, а сам проект будет самым настоящим драматическим шоу. Сценарий будет близок к оригинальному проекту про немецкого дога по имени Скуби и команду подростков, которые разгадывают таинственные загадки.
Продюсированием адаптации займется студия Warner Bros. Television. Сценаристами нового шоу стали Джош Эппельбаум и Скотт Розенберг.
Ранее стало известно, что релиз сериала по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере состоится в 2026 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru