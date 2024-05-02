Заведено уголовное дело после нападения на ребенка в Подмосковье

Прокуратура Люберецкого района возбудила уголовное дело на неизвестного мужчину, который ударил школьницу по голове в районе Томилино. На опубликованном видеоролике в телеграм-канале "Радиоточка НСН" видно, что в результате удара ребенок упал на землю.

Из видео также следует, что сначала мужчина шел по улице и вел себя агрессивно: размахивал руками, пинал машину. Потом он поравнялся с группой детей, после чего сильно ударил ребенка.