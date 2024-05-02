Заведено уголовное дело после нападения на ребенка в Подмосковье
Прокуратура Люберецкого района возбудила уголовное дело на неизвестного мужчину, который ударил школьницу по голове в районе Томилино. На опубликованном видеоролике в телеграм-канале "Радиоточка НСН" видно, что в результате удара ребенок упал на землю.
Из видео также следует, что сначала мужчина шел по улице и вел себя агрессивно: размахивал руками, пинал машину. Потом он поравнялся с группой детей, после чего сильно ударил ребенка.
Уточняется, что школьница была доставлена в травмпункт. У нее диагностировали ушибы лица и головы.
В пресс-службе Люберецкой прокуратуры сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", расследование дела поставлено на контроль.
Ранее сообщалось, что мужа актрисы Поплавской избили после ДТП в Москве. По словам актрисы, ее муж по дороге на работу попал в ДТП, на которое его спровоцировали неизвестные, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru