Прайс: США предпримут новые меры по укреплению оборонных возможностей Украины

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен предпринять дополнительные меры по укреплению оборонительных позиций Украины.

Байден отказался поставлять Украине ракеты для ударов по России

Прайс также отметил, что Соединенные Штаты продолжат давление на Россию, в частности, через дополнительные экономические меры.

Ранее, 9 мая, американский президент Джо Байден подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГосдеп СШАВооружение
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