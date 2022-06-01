Прайс: США предпримут новые меры по укреплению оборонных возможностей Украины
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен предпринять дополнительные меры по укреплению оборонительных позиций Украины.
Прайс также отметил, что Соединенные Штаты продолжат давление на Россию, в частности, через дополнительные экономические меры.
Ранее, 9 мая, американский президент Джо Байден подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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