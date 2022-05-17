Байден: США и Греция вместе противостоят России

«Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России, чтобы призвать [президента РФ Владимира] Путина к ответу», — цитирует Байдена РИА Новости.

Американский президент поблагодарил Мицотакиса, выступающего против военной спецоперации России на Украине, за его позицию, пишет Газета.ру.

Между тем американские СМИ обвинили Байдена в том, что его действия усугубляют украинский кризис, отмечает РИА ФАН. По данным издания American Thinker, Белый дом своей бездумной политикой может спровоцировать «ядерный Армагеддон».

