Прайс: санкции США останутся до прекращения спецоперации

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не снимут санкции в отношении России до момента прекращения спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Прайс отметил, что американские санкции не блокируют экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Против продовольствия из РФ также не будут применятся ограничения.

Он добавил, что санкции, не связанные с продовольствием, продолжат действие, пока не закончится военная операция.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГосдеп США
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