Прайс: санкции США останутся до прекращения спецоперации

Прайс отметил, что американские санкции не блокируют экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Против продовольствия из РФ также не будут применятся ограничения.

Он добавил, что санкции, не связанные с продовольствием, продолжат действие, пока не закончится военная операция.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.