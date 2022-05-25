Прайс: санкции США останутся до прекращения спецоперации
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не снимут санкции в отношении России до момента прекращения спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Прайс отметил, что американские санкции не блокируют экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Против продовольствия из РФ также не будут применятся ограничения.
Он добавил, что санкции, не связанные с продовольствием, продолжат действие, пока не закончится военная операция.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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