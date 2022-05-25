Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 36%

Отмечается, что такие показатели обусловлены ростом инфляции в стране. Так, из числа респондентов-сторонников Демократической партии Соединенных Штатов работу президента поддерживают 72%, что на 4 п. п. меньше, чем неделей раньше. Совсем не одобряют деятельность Байдена 59% опрошенных.

Подчеркивается, что опрос проводился 23-24 мая среди 1005 взрослых жителей США.

Ранее профессор Варшавского университета Богдан Шклярский в беседе с порталом Wirtualna Polska заявлял, что рейтинг Байдена тянут вниз экономические проблемы.

