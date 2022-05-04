Прайс: Блинкен заразился коронавирусом

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс объявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в письменном заявлении, распространенном в среду, передает ТАСС.

В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Прайс уточнил, что Блинкен в среду днем получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Он также отметил, что госсекретарь уже несколько дней не имел личных встреч с президентом Джо Байденом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:КоронавирусГосдеп США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры