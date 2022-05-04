Прайс: Блинкен заразился коронавирусом
4 мая 202223:01
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс объявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в письменном заявлении, распространенном в среду, передает ТАСС.
Прайс уточнил, что Блинкен в среду днем получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.
Он также отметил, что госсекретарь уже несколько дней не имел личных встреч с президентом Джо Байденом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru