Рубль укрепился к доллару и евро на фоне новостей об отводе войск
Курс рубля укрепляется к доллару и евро на Московской бирже. По состоянию на 15:02 по Москве доллар торгуется по 75,52 рубля, снижение составило 1,59%.
Курс евро также снижается, он достиг 85,7 рубля, снижение составило 1,18%. Укрепление произошло на фоне новостей об отводе подразделений Южного и Западного военных округов российской армии от украинской границы после учений.
К 11:52 индекс Мосбиржи продемонстрировал рост в 3,03%. Долларовый индекс РТС в этот момент находился на уровне 1 494,66 пункта, укрепление составило 4,81%.
При этом апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE упали в цене на 1,98%, их можно приобрести за $94.59 за баррель. Нефть сорта WTI такде дешевеет, ее стоимость $91,64 за баррель.
Очень тяжёлые времена настанут для российской экономики в случае введения новых, более жёстких санкций против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Их введение напомнит россиянам 90-е годы, предупредил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
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